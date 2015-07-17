У Китаї вперше у світі пересадили надрукований на 3D-принтері череп (фото)

Відомо, що дівчинка страждала гідроцефалією, тепер вона зможе підняти голову і жити повноцінним життям, пише "Новое время" з посиланням на портал Medical Daily.

Повідомляється, що операцію робили цілих 17 годин, у її ході використовували повну тривимірну реконструкцію черепа. Після того, як медики ліквідували осередок інфекції та відкачали воду з мозку, була поставлена частина черепа, виготовлена із титанової сітки. Зверху її закрили скальпом дитини.

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Після операції дівчинка розплющила очі і почала дихати самостійно. Це дає лікарям підставу говорити про успішність проведеної операції і сподіватися на повне одужання дитини.

Варто наголосити, що у міру зростання пластини будуть покриватися власною кістковою тканиною.

Раніше УНІАН повідомляв, що японська компанія Real-f Co. розробляє технологію створення штучного людського обличчя, яке в майбутньому можна буде використовувати у пластичній хірургії.