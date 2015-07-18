New Horizons виявив за Плутоном іонізований газовий хвіст

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на NASA.

Дані космічного апарату New Horizons показали, що насичена азотом атмосфера Плутона піднімається на 1,6 тис. кілометрів над поверхнею. Досі її спостерігали тільки на висотах до 270 кілометрів.

Читайте такожNASA опублікувало перші знімки поверхні Плутона

Гравітація на Плутоні дуже слабка і тому атмосферу легко "здуває" сонячний вітер (потік заряджених частинок, що йдуть від Сонця).