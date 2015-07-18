New Horizons виявив за Плутоном іонізований газовий хвіст
05:00, 18 липня 2015Наука та IT
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Нові дані, отримані із зонда New Horizons, показують, що сонячний вітер "здуває" тонку атмосферу карликової планети, яка формує за Плутоном "хвіст" іонізованого газу, що тягнеться на тисячі кілометрів.
Атмосферу легко "здуває" сонячний вітер / NASA
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на NASA.
Дані космічного апарату New Horizons показали, що насичена азотом атмосфера Плутона піднімається на 1,6 тис. кілометрів над поверхнею. Досі її спостерігали тільки на висотах до 270 кілометрів.
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Гравітація на Плутоні дуже слабка і тому атмосферу легко "здуває" сонячний вітер (потік заряджених частинок, що йдуть від Сонця).
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