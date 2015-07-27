Facebook має намір надати безкоштовний інтернет у більшій кількості країн

Наразі ініціатива компанії була впроваджена в 17 країнах, що розвиваються, які були підключені до безкоштовного інтернету за минулий рік, повідомляє ZN.UA з посиланням на Reuters.

У пості блогу, присвяченого річниці впровадження ініціативи, йдеться про те, що компанія планує відкрити портал для мобільних операторів, за допомогою якого вони зможуть пропонувати послуги на платформі Internet.org.

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Наразі Facebook співпрацює з конкретними операторами у кількох країнах.

Internet.org вже надав доступ до інтернету понад 9 мільйонам осіб за останній рік. Він був розроблений Facebook спільно із шістьма провідними технологічними компаніями для того, щоб підключити до мережі понад 4,5 мільярда людей, переважно в Азії, Африці і Латинській Америці.