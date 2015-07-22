Росія планує ввести штрафи за підключення до Wi-Fi-мереж без ідентифікації

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний законопроект підготовлений Міністерством зв'язку і масових комунікацій РФ.

Проектом закону пропонується встановити відповідальність для юридичних осіб та індивідуальних підприємців за організацію публічних Wi-Fi-мереж, які не забезпечують ідентифікацію користувачів та користувацького обладнання.

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Згідно з документом, для індивідуальних підприємців штрафи повинні скласти від 5 тис. рублів до 50 тис. рублів, для юридичних осіб — від 100 тис. рублів до 200 тис. рублів. Повторне порушення закону індивідуальними підприємцями каратиметься штрафом від 10 тис. рублів до 100 тис. рублів або дискваліфікацією на строк до трьох років, юридичними особами — штрафом від 200 тис. рублів до 300 тис. рублів.

Цей законопроект, який Мінкомзв'язку Росії розробляє спільно із ФСБ Росії, МВС Росії та Мінекономрозвитку Росії, передбачає зобов'язати юридичних осіб та індивідуальних підприємців надавати безкоштовний доступ в інтернет в громадських місцях тільки при наявності договору з оператором зв'язку про ідентифікацію користувачів.

Влітку 2014 року уряд зобов'язав операторів зв'язку в Росії попередньо ідентифікувати користувача за паспортом, перш ніж надати йому доступ до публічних точок бездротового Wi-Fi з'єднання.