Google зареєструвала патент, що дозволяє записувати спогади з життя
16:10, 24 липня 2015Наука та IT
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Корпорація Google зареєструвала патент, який дозволяє переглядати відеозаписи життя користувачів, записані за допомогою Google Glass або будь-якої іншої подібної технології.
Google Glass працює над можливістю запису спогадів / Wikipedia
На даний момент Google Glass вже може записувати відео, але нова технологія дозволить записувати набагато більш якісне відео величезних відрізків життя людей. Відео буде передаватися на смартфон, звідки його можна буде завантажити на хмару даних, повідомляє ZN.UA за інформацією Huffington Post.
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Компанія працює над створенням технології, яка дозволить Google Glass не просто записувати відео з життя, але й супроводжувати його моральним станом і думками, які супроводжували людину в конкретний момент.
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