Google зареєструвала патент, що дозволяє записувати спогади з життя

На даний момент Google Glass вже може записувати відео, але нова технологія дозволить записувати набагато більш якісне відео величезних відрізків життя людей. Відео буде передаватися на смартфон, звідки його можна буде завантажити на хмару даних, повідомляє ZN.UA за інформацією Huffington Post.

Читайте такожGoogle, Facebook, eBay підтримали Samsung у патентній війні проти Apple

Компанія працює над створенням технології, яка дозволить Google Glass не просто записувати відео з життя, але й супроводжувати його моральним станом і думками, які супроводжували людину в конкретний момент.