Холодний душ після занять спортом шкодить м'язам - вчені

Про це повідомляє Газета.ru з посиланням на статтю в The Journal of Physiology.

У першому експерименті брало участь понад 20 добровольців, які були розділені на дві групи. Вони тренувалися два рази на тиждень протягом 12 тижнів.

Після занять перша група приймала холодний душ, температура води якого становила 10 °C.

Друга група після силового тренування виконувала заключну вправу на велотренажері.

Виявилося, що м'язова маса та сила збільшилися у тих, хто після тренування катався на "велосипеді".

У другому експерименті учасники робили силові вправи на ноги, а потім також обливалися холодною водою, або їздили на велотренажері, після чого вчені брали у людей частинки м'язової тканини для аналізу.

Дослідники з'ясували, що після обливань холодною водою активність клітин, які беруть участь в рості м'язової тканини, була знижена протягом двох днів.

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Вчені стверджують, що отримані ними висновки спростовують уявлення про те, що холодний душ після занять спортом допомагає м'язам відновлюватися.