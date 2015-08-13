Користувачі Periscope за місяць переглянули тисячу років відеоконтенту

Згідно з представленими даними, число зареєстрованих користувачів перевищило позначку 10 млн ще на початку серпня, передає Lenta.ru. Таким чином, соціальна мережа в 6 разів перевершила по швидкості росту аудиторії Facebook і Twitter, кожній з яких на досягнення таких показників знадобилося 2 роки.

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Щоденна аудиторія Periscope через 4 місяці після публікації офіційних додатків в App Store і Google Play досягла 2 млн людей, які щодня переглядають близько 40 років відеоконтенту.

Найбільш помітне зростання кількості переглядів на одного користувача припало на липень - всього за місяць користувачі соціальної мережі переглянули близько тисячі років відео. У перший місяць роботи сервісу добове число переглядів на людину було на рівні п'яти роликів, у червні відбувся стрибок до 15, до кінця липня цей показник зріс до 40.

Додаток Periscope дозволяє організовувати і дивитися публічні та приватні відеотрансляції з допомогою мобільного телефону. Глядачі можуть спілкуватися з автором трансляції в коментарях, лайкати вподобані відео і ділитися ними зі своїми знайомими.