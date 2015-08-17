КНР провела наземні випробування силової установки ракети-носія

Китайські вчені успішно провели останні наземні випробування силової установки ракети-носія "Чанчжен-5", що розробляється для програми КНР з освоєння Місяця "Чан'е".

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на агентство Сіньхуа.

"Державна адміністрація КНР з науки, технологій та промисловості для національної оборони (SASTIND) повідомила, що тест став хорошою підготовкою перед запуском ракети-носія наступного року. Силова установка використовує нетоксичний скраплений пропелент, який не забруднює навколишнього середовища. Маса корисного навантаження, яку "Чанчжен-5" здатний вивести на орбіту, становить 14 тонн", - повідомляє видання.

Китайська програма освоєння Місяця "Чан'е включає в себе три етапи: обліт навколо супутника Землі ("Чан'е-1" та "Чан'е-2"), посадка на Місяць ("Чан'е-3" і "Чан'е-4") і повернення з Місяця на Землю ("Чан'е-5" і "Чан'е-6").

Зазначається, що Китай планує у 2017 році здійснити з космодрому Веньчан запуск супутника "Чан'е-5", місія якого полягає в посадці на Місяць, збір зразків місячного грунту та повернення на Землю.

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В грудні 2014 року Китайське об'єднання космічних технологій (КОКТ) повідомило, що КНР планує за 15 років повністю перевести свої ракети-носії на чисті джерела енергії та здійснити перший політ подібного апарату протягом найближчих двох років.