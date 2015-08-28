Google буде допомагати користувачам уникати ураганів чи торнадо

Появу нової функції пошуковик приурочив початку в США сезону сильних штормів, передає DT.UA з посиланням на видання The Verge. Відтепер користувачі, які шукають інформацію про урагани або шторми, будуть отримувати відомості, які допоможуть їм уникнути зіткнення зі стихією.

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В залежності від місця розташування користувачів Google видаватиме інформацію, яка може бути потенційно корисною. Інформація буде включати в себе карту, яка показує рух грози до місця, в якому знаходиться користувач, докладні прогнози та візуалізацію руху торнадо. Крім того, Google будетакож давати поради щодо того, як поводитися у надзвичайній ситуації. Якщо ураган далеко, пошукова система видасть інформацію про те, як підготувати аварійний комплект, а якщо буря вже близько, користувачі знайдуть поради про те, як захистити себе і своїх близьких.