Книга рекордів Гіннесса розповіла про найшвидшу черепаху в світі

Як повідомляється на офіційному сайті видання, тварина на прізвисько Берті здатна розігнатися до швидкості 0,28 м за секунду (близько кілометра на годину). Автори книги називають Берті, яка живе у Великобританії, Усейном Болтом в світі черепах, передає Lenta.ru.

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Під час контрольного заміру швидкості Берті змогла подолати 5,48 метра за 19,59 секунди.

Черепаха живе в родині Марко і Джанін Кальціні, які володіють парком розваг у Даремі (адміністративний центр однойменного графства на північному сході Англії, - ред.). Також в будинку Кальціні живе черепаха на прізвисько Шеллі.

Попередній рекорд швидкості пересування черепах був встановлений в 1971 році у Великобританії. Тоді тварина на прізвисько Чарлі зміг розвинути швидкість в 0,125 м за секунду (0,45 км/год).