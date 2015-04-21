109-річна черепаха повернулася до господині після року розлуки

74-річна мешканка Великобританії Венді Стокс після довгої розлуки змогла возз'єднатися зі своєю 109-річної черепахою Тобі, яка живе у неї з 1980-х років, пише "Моя планета".

Тварина зникла з дому в травні 2014 року, коли жінка забула замкнути ворота, і Тобі вийшов на дорогу. Там його підібрав уважний водій і відвіз в центр порятунку тварин, де черепаха провела півроку. Потім Тобі передали новим власникам, і він опинився в 35 км від будинку в приморському курорті Маргейт. Однак нові господарі проявили цікавість і чуйність: прочитавши слово "Стокс" на панцирі Тобі, вони почали обдзвонювати всіх людей з таким прізвищем в графстві Кент. Так їм вдалося розшукати справжню власницю черепахи і повернути Тобі додому.

Пенсіонерка Венді Стокс зізналася, що до того часу залишила надію коли-небудь знайти улюблену домашню тварину. "Я була спустошена, коли він пропав безвісти, і провела кілька днів у пошуках, оглянувши всі поля навколо ферми. Коли мені подзвонили і сказали про Тобі, я навіть заплакала, бо дійсно вже не чекала його знайти", - розповіла схвильована господиня.

Вона пояснила, що черепаха живе з нею з 1980-х років, вона дісталася їй від покійної тітки. На панцирі Тобі жінка завбачливо написала не тільки своє прізвище, але і номер телефону, однак він стерся, поки черепаха здійснювала свою подорож.

Венді Стокс зізналася, що її черепаха - улюблениця всієї округи. "Всі знають, що у мене є черепаха, і ми завжди беремо Тобі на сільські свята, тому він є кимось на кшталт місцевої знаменитості. Це чудово, що він повернувся додому, я думаю, кожен з нас весь цей час шукав очима Тобі", - цитиє щасливу власницю газета The Metro.