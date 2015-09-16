NASA показало знімок темної сторони Сатурна

Про фотографію, зроблену автоматичною міжпланетною станцією Cassini, повідомляється на сайті агентства, передає Лента.ру.

Тефія на знімку NASA помітна у вигляді крапки в лівому нижньому кутку під площиною кілець планети. Для кращого сприйняття яскравість крапки, що зображає супутник, збільшена в три рази. На знімку також помітний шестикутник Сатурна — гігантський гексагон (стійке атмосферне утворення характерної форми, розташоване на північному полюсі планети і не має загальновизнаного наукового пояснення).

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Знімок отриманий 15 січня 2015 року за допомогою ширококутної камери Cassini із спектральним фільтром, що пропускає переважно інфрачервоні хвилі (довжиною близько 752 нанометрів), коли станція знаходилася на відстані 2,4 мільйона кілометрів від Сатурна. Масштаб зображення дорівнює 141 кілометру на піксель.

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Раніше УНІАН повідомляв, що автоматичній міжпланетній станції Cassini вдалося зробити на орбіті Сатурна фотографію трійки його півмісяців — Титану (має 5150 кілометрів у поперечнику), Мимаса (396 кілометрів) і Реї (1527 кілометрів).