Вчені перевірять "вакцину довголіття" на людині

Медики з коледжу Альберта Ейнштейна заявили про можливий початок клінічних випробувань особливого препарату, який має уповільнити старіння людського організму, попереднє схвалення на перевірку якого вчені отримали у наглядових органів США, повідомляють РИА Новости з посиланням на службу новин журналу Science.

"Ми ніколи не стверджували і не говоримо про те, що збираємося штучно додати роки життя до того терміну, який має прожити людина. Але все ж, якщо наші експерименти завершаться вдало, то ми, швидше за все, зможемо прожити трохи довше, ніж зазвичай, хоч це і не першочергова мета цих дослідів. Наше завдання – продовжити термін здорового та повноцінного життя", — заявив Джей Ольшанскі (Jay Olshansky) з університету Іллінойсу (США).

Як розповів Science Нір Барзілай (Nir Barzilai) з коледжу Альберта Ейнштейна в Нью-Йорку (США), його наукова група найближчим часом почне масштабний експеримент, в рамках якого три тисячі літніх добровольців будуть приймати метформін – ліки від діабету, які продовжили життя гризунів на 5-6% в експериментах, які вчені проводили два роки тому.

Це сталося задяки тому, що ці ліки змінюють роботу мітохондрій, що переводить їх до енергозберігаючого режиму та змушує активніше окисляти жири. Завдяки цьому миші на лікарській дієті менше страждали від ожиріння, катаракти ока і почували себе краще протягом останніх місяців життя, ніж їхні родичі з контрольної групи. Вцілому, дія метформіну на організм була аналогічною тим процесам, які відбуваються при харчуванні низькокалорійною дієтою.

Як пояснює Барзілай, у метформіну, незважаючи на його відносно слабкий ефект, є одна ключова перевага – він дуже добре вивчений протягом останніх 30 років, абсолютно безпечний для організму людини і не вб'є її, якщо препарат прийматимуть у неправильному дозуванні. За словами вченого, він сам вже більше п'яти років вживає ці ліки, що лікарі виписали йому після розвитку у Барзілая переддіабетичного стану.

Ці факти та інші аргументи Барзілая переконали чиновників з Управління з контролю за продуктами харчування і лікарськими засобами США (FDA) дозволити його команді, в порядку винятку, провести цей експеримент, незважаючи на те, що він порушує головне правило FDA – кожен медичний досвід мав бути скерованим на лікування однієї конкретної хвороби. Старіння, як пояснюють дослідники, не вважається хворобою.

На даний момент, як розповіли Science в FDA, цей дозвіл носить принциповий, але не формальний характер, і медики ще мають модифікувати процедуру проведення експерименту для того, щоб вона відповідала усім нормам управління. Тим не менш, Барзілай, Ольшанскі та їхні колеги впевнені в тому, що їм вдалося заручитися згодою медичних чиновників.

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Зараз вчені збирають кошти на проведення масштабних клінічних випробувань. За їхніми оцінками, на організацію досліджень потрібно від 30 до 70 мільйонів доларів, і низка приватних інвесторів вже виявила інтерес до даного експерименту. Як сподіваються біологи, після остаточного схвалення до проекту можуть підключитися державні наукові фонди США.