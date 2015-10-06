NASA опублікувало фото супутника Сатурна - Пандори

Зображення було отримано за допомогою системи візуалізації космічного апарату Cassini 4 липня 2015 року в той момент, коли зонд перебував на відстані в 1,9 мільйона кілометрів від Титану. Масштаб зображення — 12 кілометрів на піксель на Титані.

Цікаво те, що в момент отримання апаратом зображення Пандора знаходилася майже в три рази ближче до Cassini, чим Титан. На знімку масштаб зображення на Пандорі становить близько чотирьох кілометрів на піксель.

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Раніше УНІАН повідомляв, що станція Cassini передала унікальне зображення, на якому видно два супутника Сатурна на тлі кілець планети.