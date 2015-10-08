Вчені NASA встановили, що небо на Плутоні синє

Про це заявили дослідники NASA, повідомляє ТСН.ua.

Згідно з повідомленням, на зображеннях, котрі нещодавно отримали дослідники, видно синій серпанок на карликовій планеті на фоні чорноти космосу.

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Дослідники стверджують, що синє небо побачить і людина, якщо перебуватиме на Плутоні.

Зазначається, що синє небо часто є результатом розсіювання сонячного світла через дуже дрібні часточки. На Землі ці частинки - дуже маленькі молекули азоту. На Плутоні вони здаються більшими. Дослідники здивовані, що побачили блакитне небо в поясі Койпера.