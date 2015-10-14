Boeing представила "найлегший у світі метал", який на 99,9% складається з повітря (відео)

Для демонстрації того, наскільки легким є матеріал, вчені помістили його на квітка кульбаби, яка ніяк не деформувалася від впливу металу.

Повідомлення про це було опубліковано виданням The Huffington Post, передає DT.ua.

За словами експертів, на створення цього матеріалу їх надихнули кістки людини, які залишаються дуже міцними, не дивлячись на порожнечу всередині. Жорстка зовнішня структура кістки підтримується внутрішньою відкритою пористою структурою, яка дозволяє кістці зберігати свою форму, залишаючись порожній зсередини.

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Ця властивість кісток була передана штучному матеріалу, який брав участь у побудові 3D "мікро-решітки", сформованої з пористих трубок. Стінка кожної трубки в 1000 разів тонше людського волосся, що дозволяє матеріалу зберегти легкість разом з металевою міцністю.

Винахід матеріалу дозволить змінити процес будови літаків, зробивши їх більш легкими. Крім того, дослідники запропонують NASA використовувати новий матеріал для побудови космічних кораблів для досліджень глибокого космосу.

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