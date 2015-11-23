Вчені: Звичка довго спати на вихідних збільшує ризик діабету та інфаркту

Про це заявляють медики в статті, опублікованій в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

"Наша робота стала першим дослідженням, в якому нам вдалося показати, що навіть здорові дорослі люди, що живуть майже за нормальним розпорядком дня, відчувають серйозні метаболічні порушення, пов'язані з розладом біоритмів. Ці проблеми можуть призводити до розвитку ожиріння, діабету і хвороб серця", — заявила Патриція Вонг (Patricia Wong) з університету Піттсбурга (США), передає РИА Новости.

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Вонг і її колеги прийшли до такого висновку, спостерігаючи за здоров'ям близько п'яти сотень чоловіків і жінок у віці від 30 до 55 років, які брали участь у проекті зі спостереження за здоров'ям і поведінкою дорослих і працюючих людей. Всі учасники цієї програми моніторингу носили протягом декількох тижнів особливі браслети, які вимірювали те, як багато вони рухаються і стежили за їх розпорядком дня 24 години на добу.

Дані з цих браслетів показали, що переважна більшість американців – 85% — набагато довше сплять на вихідних, ніж у робочі дні, і пізніше лягають спати. Іншими словами, це означає, що відсипаються на вихідних, компенсуючи втрату сну в робочі дні.

Люди, серед яких цей тренд був найбільш помітний і очевидний, мали помітно більше проблем зі здоров'ям, ніж інші учасники експерименту – в їх крові був підвищений рівень холестерину, вони гірше реагували на інсулін і мали помітно більше зайвої ваги. Все це говорить про те, що вони найбільше схильні до розвитку діабету і проблем із здоров'ям серця і судин.

"Якщо наступні спостереження підтвердять те, що ми побачили, то тоді нам, мабуть, доведеться подумати про те, як необхідність працювати і спати в певні години дня впливають на наше здоров'я і сон. Можливо, що соціальні і медичні служби повинні почати консультувати працівників про важливість режиму сну і повідомляти їх про проблеми, які за собою несе такий розпорядок тижня", — підсумовує Вонг.