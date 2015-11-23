У Китаї побудують завод з клонування тварин

Про це повідомив управлінський комітет Тяньцзінської зони економічного і технічного розвитку, передає Бі-бі-сі. Підприємство, в будівництво якого планується інвестувати 200 млн юанів ($31,3 млн), буде включати в себе лабораторії, центр клонованих тварин, "генний банк" і виставковий зал.

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Комітет з розвитку провінції підписав угоду з компанією Yingke Boya Gene Technology, що належить китайській групі Boyalife, лідером в країні з дослідження властивостей стовбурових клітин.

Як повідомляється, будівництво основного корпусу заводу вже розпочато. В список тварин, яких планують клонувати, входять службові та домашні собаки, корови і бігові коні.

В даний час передбачається, що частина продукції заводу буде виставлятися на продаж.

За словами голови групи Boyalife Сюй Сяочуня, проектна потужність заводу передбачає виробництво 100 тис. коров'ячих ембріонів на рік - це допоможе вирішити проблему нестачі яловичини на внутрішньому ринку.

Перша в Китаї компанія, що займається комерційним клонуванням тварин, була заснована в 2014 році групою Boyalife і компанією Sooam Biotech. Першим її продуктом стали троє чистокровних цуценят тибетського мастифа.