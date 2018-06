Вчені зафіксували еволюцію в бік спрощення

Унікальну стратегію еволюції в бік спрощення зафіксували американські вчені. Згідно з результатами дослідження, опублікованого в Proceedings of the National Academy of Sciences, тварина перетворилася на одноклітинного паразита.

Вчені з Університету Канзасу прослідковували геном паразитів Myxozoa і з'ясували, що ті належать до типу стрекаючих (Cnidaria), куди входять медузи, коралові поліпи та анемони. Про це повідомляє Lenta.ru.

Доведено, що Myxozoa не тільки скоротили свій розмір з декількох мільйонів до декількох штук клітин (10-20 мікрон в діаметрі), але й зменшили свій геном на 90%, зробивши його одним із найменших у світі тварин — близько 20 мільйонів базових пар (у звичайних стрекаючих — понад 300 мільйонів).

При цьому Myxozoa зберегли найважливішу особливість медуз —нематоцити (жалкі клітини), поряд з необхідними для їх створення генами.

Після відкриття мікроскопічних медуз біологам доведеться переглянути загальноприйняте визначення тварини: у них відсутні багато властивостей, що визначають розвиток організму.

Автор дослідження також зазначила, що трансформація Myxozoa, при всій своїй унікальності, може виявитися не поодиноким випадком, а досить поширеною (хоч і маловідомою) стратегією еволюції.