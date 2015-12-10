NASA представило кольорове відео соляних кратерів на Церері

Про це йдеться в повідомленні на сайті NASA, передає Дождь.

На поверхні Церери, яка по площі приблизно в 170 разів менше Землі, спостерігаються більш 130 яскравих областей, більша частина яких представляє собою кратери від зіткнення з метеоритами. Проаналізувавши отримані з апарату дані вчені з Геттінбергського університету встановили, що яскравий колір цим областям надають солі магнію та сірчаної кислоти.

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Широка поширеність яскравих плям на поверхні Церери свідчить про існування під поверхнею шару з солоного льоду. Цей шар має високий показник яскравості, тоді як верхній шар грунту на Церері виглядає подібно асфальту на Землі.

Кольори на опублікованому відео не повністю відповідають реальним: блакитним виділяються місця з більш високими показниками яскравості.

Раніше УНІАН повідомляв, що NASA опублікувало архів зроблених станцією Dawn знімків Церери — єдиною карликової планети в поясі астероїдів між орбітами Марса і Юпітера. Перше кольорове зображення Церери отримано монтуванням знімків, зроблених станцією Dawn 4 травня 2015 року. Людський очей сприймав би карликову планету такою, якою вона зображена в лівому верхньому кутку.