Google почав тестувати технологію входу в аккаунт без пароля

Увійти в акаунт можна буде за допомогою смартфона. Для цього потрібно авторизувати свій телефон з необхідним обліковим записом, повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Verge. Коли користувач захоче зайти в аккаунт з будь-якого комп'ютера і введе свою електронну адресу, на смартфон прийде повідомлення. Воно вимагатиме підтвердити вхід в профіль.

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Нова послуга не виключає традиційного пароля: користувач може сам вибрати, який спосіб застосовувати. У разі втрати смартфона можна деактивувати його в налаштуваннях облікового запису. Також можна прив'язати новий пристрій, якщо користувач, наприклад, змінив телефон.

У компанії розповіли, що поки послуга знаходиться в стадії тестування, і новою функцією може скористатися лише обмежене коло користувачів. "Дні існування таких паролів, як pizza, password і 123456, полічені", - зазначили в Google.

На думку компанії, даний спосіб входу в аккаунт повинен убезпечити користувачів від хакерів, які покладаються на злом пароля для проведення фішингових схем. В ході фішингової атаки юзера обманним шляхом змушують вказати конфіденційну інформацію - наприклад, за допомогою створення фейкових сторінок сайту, замаскованого під довірений ресурс.

У Google вже є двофакторна аутентифікація, яка дозволяє проходити авторизацію в сервісах компанії за допомогою спеціального коду, надісланого по SMS. Також інтернет-гігант випустив додаток Кодів, який генерує кожну хвилину новий пароль для входу на потрібний сайт.