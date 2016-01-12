Стівен Хокінг з колегами запропонували нове рішення парадоксу втрати інформації в чорних дірах

Результати своїх досліджень автори опублікували на сайті arXiv.org, а коротко про них Стромінгер розповів в інтерв'ю Scientific American, передає Лента.ру.

Проблема інформаційного парадоксу чорних дір зводиться до наступного. Згідно найпростішої версії теореми про «відсутність волосся», незаряджені і такі, що не обертаються, чорні діри, описані в просторі-часу Шварцшильда, характеризуються тільки одним параметром — масою. Слово «волосся» використовується в якості метафори для позначення інших параметрів та запропоновано фізиком Джоном Уілером.

Читайте такожВчені NASA показали, як чорна діра рве зірку (відео)

Парадокс припускає, що немає ніякого способу відрізнити чорні діри, які мають рівні маси, одна від одної. Матерія, яка потрапляє в чорну діру, згодом випаровується завдяки випромінюванню Хокінга, і не зрозуміло, що відбувається з переносимою нею раніше інформацією.

У новій роботі вчені використовували уявлення про м'які фотони і гравітони, а також супертрансляції. Перші дозволяють, маючи нульову енергію, змінювати стан чорної діри. Говорячи про супертрансляції, вчені мають на увазі перетворення ідентичних світлових променів, існуючих на горизонті подій чорної діри.

Читайте такожЧорні діри не знищують інформацію про матерію після її поглинання – вчені