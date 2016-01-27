Унікальні скульптури античних богів знайдені на Криті

Знахідки були виявлені в ході робіт близько античного міста Аптера в районі Іракліона, передає rg.ru. Археологи дістали з грунту дві невеликі скульптури, що являють собою зображення Артеміди і Аполлона. Перша виконана з бронзи, другий - з мармуру. Ймовірно, вони прикрашали одну з вілл. Їх висота з п'єдесталом становить близько півметра, без нього - 35 див.

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Вчені назвали знахідки унікальними, причому не тільки через компактний розмір, а і за вражаюче прекрасний стан скульптур. Дослідники датують їх другою половиною I століття н. е. У Артеміди, наприклад, збереглися обидві руки, в одній вона тримає лук. Вразили археологів і добре збережені ставки з білого матеріалу, використані для виконання райдужної оболонки очей богині полювання.

Скульптура Аполлона теж добре збереглася. На її підставці виявлені сліди червоної фарби. Вчені припускають, що скульптури були виготовлені за межами Криту і привезені на острів для використання в домашньому храмі. Крім того, подібні вироби в той час являли собою предмети розкоші.