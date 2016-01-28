NASA показало знімки загадкових ліній Наска в Перу

Зображення і коментарі до них розміщені на сайті агентства, передає Lenta.ru. На знімках можна розгледіти різні малюнки, утворені безліччю геометричних фігур і смуг. Зокрема, там помітний символ колібрі, який завдовжки досягає 50 м.

Науковий інструмент UAVSAR був встановлений на літаку. Повітряному судну знадобилося два прольоти тривалістю по 10 хвилин, щоб провести радарну зйомку плато Наска, необхідну для складання каталогу деталей рельєфу.

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Фізик Брюс Чепмен з американської Лабораторії реактивного руху в Пасадені зазначив, що інструмент UAVSAR ідеально підходить для досліджень плато Наска через посушливий клімат і відсутність рослинності на ньому.

Лінії Наска розташовані на однойменному нагір'ї і утворені приблизно 30 малюнками, 700 геометричними фігурами і 13 тис. смуг. Перша згадка про малюнки з'явилася в XVI столітті. Їх походження невідоме.