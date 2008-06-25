Daewoo випустить ноутбук-портфель (фото)

Компанія Daewoo має намір випустити шкільний субноутбук Lukid на базі платформи Intel Classmate PC другого покоління, пише Register Hardware. Lukid зовні відрізняється від інших ноутбуків тим, що ззаду у нього є ручка для перенесення, що практично перетворює пристрій на шкільний портфель.

Daewoo Lukid оснащений процесором Intel Celeron, який працює на тактовій частоті в 900 мегагерц, 512 мегабайтами пам`яті і жорстким диском місткістю 30 гігабайт. У комп`ютера також є USB-порт і слот під карту пам`яті SD.

Діагональ екрану ноутбука - 9 дюймів, розділова здатність - 800х480 пікселів. Для порівняння, в Asus Eee PC 701 аналогічна здатність була у семидюймового екрану. У дев`ятидюймових моделях Eee PC вона збільшена до 1024х600 пікселів.

Субноутбук Daewoo продаватиметься в Південній Кореї за 549 тисяч вон (530 доларів). Дата виходу Daewoo Lukid поки що невідома.

Лента.ру