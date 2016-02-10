Астрофізики з Австралії відкрили сотні нових галактик поряд із Чумацьким Шляхом

Астрофізики з Австралії відкрили сотні нових галактик поряд з Чумацьким Шляхом в районі Великого атрактора. Результати досліджень автори опублікували в The Astronomical Journal, а коротко про них повідомляє Лента.ру.

Астрономи вивчили 883 галактики, які утворили три концентрації (NW1, NW2 і NW3) і два кластери (CW1 і CW2). Кожне з зоряних скупчень містить близько ста мільярдів зірок. Приблизно третина галактик раніше не спостерігалася вченими.

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Зоряні скупчення астрономи виявили за допомогою радіотелескопу в австралійському місті Паркс. Всі вивчені галактики розташовані в районі Великого атрактора на відстані понад 250 мільйонів світлових років від Землі.

Великий атрактор являє собою гравітаційну аномалію гігантської маси, яка притягує до себе безліч зоряних скупчень (в тому числі і Чумацький Шлях). Астрономи вважають, що він може бути утворений безліччю галактик.