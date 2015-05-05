У центрі Чумацького Шляху знаходиться "зоряний цвинтар" - вчені

Вчені за допомогою телескопа NuSTA (Nuclear Spectroscopic Telescope Array) виявили в центрі нашої галактики сліди унікального рентгенівського випромінювання, яке раніше не фіксувалося.

Як вважають астрономи, це рентгенівське випромінювання випускається вмираючими зірками, які вже витратили свої запаси ядерного палива, повідомляє DT.UA.

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"Ми наткнулися на щось особливе, що знаходиться в області центру нашої галактики. І якщо це дійсно є зоряним кладовищем у тому вигляді, в якому ми його уявляємо, то подальше вивчення дасть нам у руки масу нової інформації, яка дозволить знайти відповіді на деякі питання. Що являють собою "останки" зірок? Як вони загинули? І що відбувається там зараз?", - говорить глава дослідницької групи Хрестин Перес.