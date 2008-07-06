США вивезли з Іраку 550 тонн урану

США вивезли з Іраку 550 тонн природного урану, який тривалий час зберігався на території залишеного ядерного комплексу "Тувайта" за 20 кілометрів на південь від Багдада, передає Associated Press.

Наголошується, що це стало важливим етапом на шляху до остаточного згортання іракської ядерної програми, започаткованої ще за Саддама Хусейна, яка послужила однією з причин вторгнення до Іраку.

Природний уран з Іраку купила канадська компанія Cameco Corp. і транспортувала до порту Монреаля. Вартість операції не розголошується, проте, за деякими даними, вона становить десятки мільйонів доларів. Іракський уран буде використаний на АЕС в Онтаріо.

За словами представників США, іракський уряд надзвичайно радий тому, що природний уран, який зберігався в Тувайті, нарешті вивезли з країни, ситуація в якій продовжує залишатися нестабільною.

Хоча природний уран не можна використати для створення атомної зброї або "брудної бомби", проте з огляду на свої радіоактивні властивості він може бути небезпечний: як і всі важкі метали він викликає хвороби внутрішніх органів.

В операції з вивезення урану брали участь іракські фахівці, які до цього пройшли стажування в Чорнобилі. Повідомляється, що склад природного урану в Тувайті був останнім великим сховищем радіоактивних матеріалів на території Іраку. Водночас у країні залишаються ще безліч дрібних радіоактивних сховищ.

Ядерний комплекс у Тувайті був центральною ланкою ядерної програми Саддама Хусейна. 1981 року комплекс був розбомблений в результаті несподіваного масованого нальоту ізраїльських ВПС. Природний уран, що зберігався на території цього ядерного комплексу, був куплений ще до початку першої війни в Іраку 1991 року.

Лента.ру