Tesla представить бюджетний електромобіль за $35 тисяч - ЗМІ

Нову модель електромобіля Tesla, яка займе нижчий щабель в модельному ряді компанії Ілона Маска, покажуть 31 березня, повідомляє Газета.ru з посиланням на Fortune.

"На клубному форумі марки опубліковано запрошення на презентацію Tesla 3, захід відбудеться в неназваному наразі місці в південній Каліфорнії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Маск планує увійти в масовий сегмент ринку, оскільки очікувана початкова ціна на нову модель — лише 35 тисяч доларів. Це майже вдвічі менше за вартість седана Tesla S.

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Раніше агентство Bloomberg повідомило, що електромобілі стануть причиною нової хвилі обвалу цін на нафту.