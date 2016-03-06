Tesla представить бюджетний електромобіль за $35 тисяч - ЗМІ
02:57, 06 березня 2016Наука та IT
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Презентація відбудеться 31 березня в неназваному наразі місці в південній Каліфорнії.
REUTERS
Нову модель електромобіля Tesla, яка займе нижчий щабель в модельному ряді компанії Ілона Маска, покажуть 31 березня, повідомляє Газета.ru з посиланням на Fortune.
"На клубному форумі марки опубліковано запрошення на презентацію Tesla 3, захід відбудеться в неназваному наразі місці в південній Каліфорнії", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Маск планує увійти в масовий сегмент ринку, оскільки очікувана початкова ціна на нову модель — лише 35 тисяч доларів. Це майже вдвічі менше за вартість седана Tesla S.
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Раніше агентство Bloomberg повідомило, що електромобілі стануть причиною нової хвилі обвалу цін на нафту.
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