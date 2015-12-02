Названо найбільш інноваційні компанії світу

Boston Consulting Group опублікувала рейтинг 50 найбільш інноваційних компаній в світі, заснований на результатах опитування 1500 керівників вищої ланки.

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"Apple і Google знову зайняли перші два місця. Tesla, яка просувалася вище за списком зі швидкістю Model S, розмістилася на третій позиції", - йдеться у звіті Boston Consulting Group, пише Новое время за інформацією Business Insider.

Американський автовиробник дійсно швидко дістався до вершини рейтингу. Він дебютував в ньому всього 2 роки тому і тоді займав 41 позицію.

Слідом за трійкою лідерів у рейтингу BCG по порядку йдуть: Microsoft, Samsung, Toyota, BMW, Gilead, Amazon, і Daimler. У топ-50 потрапили 29 американських компаній, 11 європейських та 10 азіатських.