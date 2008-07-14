Відкрився найбільший авіасалон у світі

Поблизу британського міста Фарнборо (Farnborough, графство Хемпшир) відкрився міжнародний авіасалон, який організатори називають найбільшим в історії за розмірами виставки та кількістю компаній, представлених на ній. Про це йдеться в офіційному прес-релізі авіасалону.

Виставка триватиме з 14 по 20 липня.

Загалом в авіасалоні беруть участь компанії з 39 країн. Очікується, що з понеділка до п`ятниці виставку відвідають 140 тисяч бізнесменів, які зможуть розглянути стенди приблизно 1500 учасників.

Авіасалон у Фарнборо проводиться раз на два роки - востаннє він був 2006 року. Основним конкурентом Фарнборо вважається виставка у французькому Ле Бурже. На відміну від Фарнборо Ле Бурже проводиться по непарних роках.

Лента.ру