Персональному комп`ютеру сьогодні виповнюється 25 років

Сьогодні виповнюється рівно 25 років з того дня, як компанія IBM оголосила про випуск першого в історії персонального комп`ютера – IBM 5150.

Вартість комп`ютера, випущеного 12 серпня 1981 року в США, становила 1565 доларів, а пам`ять машини досягала 16 кілобайт, чого в сучасних умовах вистачило б на пару листів для електронної пошти.

IBM 5150 був не першою спробою популяризувати комп`ютери, проте лише після появи цієї моделі дуже скромні за своїми технічними характеристиками персональні машини почали набувати широкого розповсюдження. "Зараз вже важко уявити, як працювали люди 25 років тому на комп`ютерах, оскільки за сучасними мірками ці машини мало що могли", - нагадав у інтерв`ю "Бі-Бі-Сі" редактор журналу Economist Том СТЕНДЕДЖ.

IBM 5150 було створено групою з 12 інженерів, яку очолював Дон Естрідж, який одержав пізніше прізвисько "батько персонального комп`ютера". Якийсь час IBM була явним лідером у виробництві ЕОМ, проте незабаром інші компанії почали виготовляти свої моделі, після чого розвиток комп`ютерних технологій пішов швидкими темпами.

Втім, багато експертів вважають, що до 50-річного ювілею ПК може і не дожити у зв`язку з дуже швидким розвитком мобільних технологій. За оцінками експертів, на Заході ринок звичних комп`ютерів перестав зростати, а продажі зростають лише за рахунок Китаю і країн Латинської Америки.