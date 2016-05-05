Робот-хірург вперше провів операцію на м'яких тканинах
Американському розумному автономному роботу для роботи з тканинами (Smart Tissue Autonomous Robot, STAR) вперше в історії вдалося провести операцію на м'яких тканинах живого організму - накладення кишкового анастомозу (з'єднання елементів тонкої кишки).
Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Science News.
В даний час роботи практично не здатні діяти в якості хірургів: вони точно роблять надрізи, протягують нитки і затягують їх в вузли - проте якість їх візуальних систем залишає бажати кращого. Машини погано розрізняють кордони між внутрішніми органами, кровоносними судинами і іншими елементами організму людини, і тому поки застосовувалися тільки «на підхваті» у живих хірургів.
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Однак STAR частково вирішив цю проблему за рахунок флуоресценції в ближньому інфрачервоному діапазоні і техніки пленоптичної візуалізації - він створює тривимірну модель світу, зіставляючи зображення з декількох відеокамер. Для максимально точного контролю над своїми рухами STAR застосовує маніпулятор з вісьмома ступенями свободи.
Під керівництвом людини STAR вдалося накласти шви і кишковий анастомоз (з'єднання елементів тонкої кишки) так само добре, як це роблять живі хірурги. Однак часу на всі ці маніпуляції роботу знадобилося в п'ять разів більше.