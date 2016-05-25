Вчені представили робота, який відчуває біль

Дослідники з Ганноверського університету представили прототип робота, який відчуває біль, повідомляє N+1.

Розробники вважають, що роботи, які відчувають біль, зможуть швидко реагувати на потенційно небезпечну для них ситуацію і таким чином мінімізувати шкоду не тільки для оточуючих, але і для самих себе. Запропонована дослідниками система допоможе роботам класифікувати різний біль за ступенем небезпеки для власних механізмів і електроніки та реагувати на нього по-різному.

Для демонстрації своєї розробки дослідники обладнали промисловий маніпулятор Kuka датчиком BioTac, що імітує подушечку пальця. Датчик може визначати силу натискання і температуру, а алгоритм, керуючий поведінкою робота, вирішує на підставі показань датчика, який саме біль відчуває робот.

Якщо біль слабкий, то маніпулятор намагається плавно піти від контакту з подразником, причому чим сильніше біль, тим більш різко і швидко робот реагує на нього.

Читайте такожРобот-хірург вперше провів операцію на м'яких тканинах

Також робот вміє визначати загрозу умовного опіку і уникнути контакту з дуже гарячими об'єктами.

Системи запобігання зіткнень з перешкодами або людьми в робототехніці застосовуються досить давно, проте за них роботам доводиться йти від контакту, навіть якщо він безпечний.