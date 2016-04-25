У китайському храмі з'явився робот-монах (фото)

Робот був представлений публіці ще в жовтні 2015 року, однак потрапив у поле зору великих ЗМІ тільки зараз, передає N+1.

Чернець по імені Сіань-ар був створений в 2013 році як мультиплікаційний персонаж, а через два роки був реалізований у вигляді 60-сантиметрового робота. Сіань-ар може самостійно пересуватися, співати мантри і відповідати на кілька десятків простих запитань відвідувачів храму про життя і буддизмі.

"Робот демонструє, що буддизм і сучасні технології не повинні протиставлятися, навпаки, вони можуть взаємовигідно доповнювати один одного", - пояснюють творці Сіань-ара.

За словами розробників, вони вже працюють над покращеною версією робота-ченця з розширеною функціональністю.

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