Google перемогла у компанії Oracle в патентній суперечці на $9 мільярдів

Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Остання вимагала з Google $9 млрд компенсації за використання свого програмного забезпечення Java для створення операційної системи Android.

Як повідомляє агентство, суд присяжних одноголосно відмовив Oracle у присудженні заявленої компанією компенсації. Суд ухвалив, що Google використовувала програмне забезпечення Java, розроблене Oracle, на основі положень про добросовісне використання, передбачене законодавством про авторське право».

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Oracle має намір оскаржити рішення суду присяжних. «Ми твердо переконані, що Google розробила Android незаконно копіюючи основні технології Java для стрімкого просування на ринок мобільних пристроїв», – наводить агентство слова генерального радника Oracle Доріана Дейлі.

Alphabet у своїй заяві назвав винесений вердикт «перемогою для Android, для всіх фахівців Java і розробників програмного забезпечення, які покладаються на відкриті і вільні мови програмування для створення інноваційних споживчих продуктів».