ЗМІ: На Сонці повністю зникли плями

Про це повідомляє "Сегодня" з посиланням на Space.com

За словами редактора видання Тоні Філіпса, це говорить про те, що Сонце увійшло у фазу мінімальної активності під час свого 11-річного циклу.

"Нинішній цикл активності поки не закінчився. Однак, він поступово вщухає", - зазначив він.

Плями повністю зникли 3 червня і з тих пір не з'являлися, стверджують астрономи. Очікується, що наступний пік сонячної активності припаде на 2019-20 роки.

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Відзначається, що під час останнього піку в квітні 2014 року на Сонце реєструвалося до 116 плям одночасно.