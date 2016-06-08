ЗМІ: На Сонці повністю зникли плями
17:48, 08 червня 2016Наука та IT
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На Сонці вперше за останні два роки щезли всі плями.
REUTERS
Про це повідомляє "Сегодня" з посиланням на Space.com
За словами редактора видання Тоні Філіпса, це говорить про те, що Сонце увійшло у фазу мінімальної активності під час свого 11-річного циклу.
"Нинішній цикл активності поки не закінчився. Однак, він поступово вщухає", - зазначив він.
Плями повністю зникли 3 червня і з тих пір не з'являлися, стверджують астрономи. Очікується, що наступний пік сонячної активності припаде на 2019-20 роки.
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Відзначається, що під час останнього піку в квітні 2014 року на Сонце реєструвалося до 116 плям одночасно.
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