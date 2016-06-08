Вкрай радіоактивний і нестабільний елемент таблиці Менделєєва хочуть назвати на честь Москви

Таблиця Менделєєва також поповнилася 113-м елементом, який пропонують назвати "ніхон" (Nihonium, Nh), 117-м – "теннессіном" (Tennessine, Ts) і 118-м – "оганессоном" (Oganesson, Og), передає Радіо Свобода.

113-й елемент вкрай радіоактивний й існує лише секунду, перш ніж розпадається на більш легкі атоми.

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У Союзі хіміків пояснили, чому запропонували такі назви елементів. "Ніхон" японською мовою означає "країна сонця, що сходить", інша назва Японії. Саме вчені з цієї країни відкрили 113-й елемент. "Московій" і "теннессін" пропонують назвати так за географічним розташуванням місць, де вони були вперше синтезовані. "Оганессон" – на честь Юрія Оганесяна – російського вченого, фахівця у галузі експериментальної ядерної фізики, відомого науковими працями з синтезу нових елементів.

Остаточне рішення щодо назв нових хімічних елементів ухвалять 8 листопада на засіданні Ради IUPAC.

Періодична система хімічних елементів (таблиця Менделєєва) – класифікація хімічних елементів, що встановлює залежність різних властивостей елементів від заряду атомного ядра.