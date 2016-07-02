Астрономи оцінили темпи поширення життя у Всесвіті

Залежно від розглянутої моделі, за цей час кількість планет з розумними цивілізаціями зросла від 2,5 до 20 разів, передає Lenta.ru. Тенденція зростання кількості розумних світів, як вважають учені, буде зберігатися протягом найближчих сотень мільярдів років до тих пір, поки більшість зірок не припинять своє існування.

Читайте такожВчені наблизили час смерті Всесвіту в десять разівРаніше астрономи враховували вплив на життя наднових типу II і гамма-сплесків, які можуть призвести до загибелі цивілізації. Нове дослідження відрізняється врахуванням впливу на життя наднових типу Ia і активних ядер галактик (усередині яких знаходяться надмасивні чорні діри).

Вчені відзначають, що найбільш висока роль наднових типу II, потім - наднових типу Ia. Вплив на життя інших факторів (гамма-сплесків і активних ядер галактик) незначний.