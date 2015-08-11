Старість, яка триватиме вічно: астрономи з'ясували, з якою швидкістю помирає Всесвіт

Міжнародний колектив астрономів з'ясував, що Всесвіт виробляє вдвічі менше енергії, ніж він виробляв 2 мільярда років тому, що каже про те, що вона повільно, але вмирає, йдеться в статті, опублікованій в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, передає РИА Новости.

"Починаючи з цієї епохи, Всесвіт приречений на дряхління та смерть, старість, яка триватиме вічно. По суті, він сів на диван, накрився ковдрою і приготувалася заснути вічним сном", — заявив Саймон Драйвер (Simon Driver) з Міжнародного центру радіоастрономічних досліджень (ICRAR) у Західній Австралії.

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Як зазначає астроном, сам по собі факт того, що Всесвіт поступово гасне і вмирає, не є відкриттям – про це астрофізики підозрюють з кінця 90-х років минулого століття, однак самі деталі цього процесу, його швидкість і масштаби залишалися невивченими.

Драйвер і його колеги підтвердили, що це дійсно відбувається, і змогли оцінити швидкість загасання Всесвіту, простеживши за сусідніми галактиками за допомогою декількох десятків наземних і орбітальних телескопів, що працюють у 21 діапазоні електромагнітного спектра від радіохвиль і закінчуючи ультрафіолетом.

У загальній складності астрономам вдалося оцінити силу випромінювання, що виходить від 220 тисяч галактик, розташованих у двох мільярдах світлових років від Землі. Зіставляючи їх яскравість в різні періоди часу, автори статті змогли оцінити те, як багато енергії в середньому виробляли зірки у минулому.

Як виявилося, 2,3 мільярда років тому Всесвіт, якщо судити по галактиках, світло від яких йшло до Землі аналогічний час, виробляв приблизно вдвічі більше видимого випромінювання та інших форм енергії, ніж він виробляє сьогодні.

Це означає, що Всесвіт дійсно гасне, і через приблизно 100 трильйонів років, коли останні червоні карлики вичерпають свої запаси "зоряного пального", він остаточно перейде у "мертвий" стан – так звану епоху виродження, і стане дуже темним.

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В той час, як пояснюють автори статті, єдиними "жителями" галактик і всього всесвіту в цілому будуть вироджені об'єкти – чорні діри, білі карлики, коричневі карлики та нейтронні зірки, а також останні планети, які вижили. Через квадрильон років планети будуть зруйновані, а через 10 квинтильонов років білі карлики та нейтронні зірки зіллються з чорними дірами в центрах їх галактик.

У цей час почнеться передостання епоха в житті Всесвіту – ера чорних дір, яка закінчиться через неймовірно довгий час – 2 на 10 99 ступеня років. За цей час всі існуючі чорні діри випаруються в результаті формування випромінювання Хокінга, і Всесвіт до того моменту будуть населяти електрони, фотони і позитрони.