Астрономи виявили найбільш яскраву наднову зірку у Всесвіті
08:43, 15 січня 2016Наука та IT
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Астрономи за допомогою системи ASAS-SN (All-Sky Survey for Automated Supernovae) – 14 телескопів, які в автоматичному режимі вивчають небо в пошуках наднових зірок – встановили, що наднова зірка ASASSN-15lh є найяскравішою надновою у Всесвіті.
Фотографії з телескопа до і після вибуху / carnegiescience.edu
ASASSN-15lh в два рази яскравіше зафіксованого раніше максимуму для наднових, в тисячі разів яскравіше "нормальних" наднових і в 50 разів яскравіше нашої галактики Чумацький Шлях, пише ZN.ua з посиланням на журнал Science.
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За однією з версій, настільки потужний вибух стався через те, що об'єкт, який перебував у його центрі, був магнетаром — надзвичайно рідкісним типом зірок з швидким обертанням і надзвичайно сильним магнітним полем.
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