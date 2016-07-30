NASA повідомило про успішне випробування ракетного двигуна для польоту на Марс
02:42, 30 липня 2016Наука та IT
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NASA оголосило про успішне проведення вогневих випробувань ракетних двигунів RS-25, які будуть використовуватися у складі ракети-носія SLS для польоту на Марс.
Двигуни будуть використовуватися у складі ракети-носія SLS для польоту на Марс. / NASA
Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на NASA.
Випробування проводилися на полігоні космічного центру Стенніс. Двигун успішно відпрацював заплановані 650 секунд, проблем із пристроєм і програмним забезпеченням зафіксовано не було.
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Попереднє випробування двигуна, проведене NASA 14 липня, не увінчалося успіхом. Його робота була припинена на 193 секунді через неполадки, що виникли з причини витоку води в складі конструкції двигуна.
Нагадаємо, NASA збирається відправити місію з вивчення Марса в 2020 році.
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