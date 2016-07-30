NASA повідомило про успішне випробування ракетного двигуна для польоту на Марс

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на NASA.

Випробування проводилися на полігоні космічного центру Стенніс. Двигун успішно відпрацював заплановані 650 секунд, проблем із пристроєм і програмним забезпеченням зафіксовано не було.

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Попереднє випробування двигуна, проведене NASA 14 липня, не увінчалося успіхом. Його робота була припинена на 193 секунді через неполадки, що виникли з причини витоку води в складі конструкції двигуна.

Нагадаємо, NASA збирається відправити місію з вивчення Марса в 2020 році.