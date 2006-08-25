У Канаді побудують приватний космодром

Канадська компанія PlanetSpace одержала дозвіл від влади Нової Шотландії (Канада) на будівництво приватного космодрому на мисі Бретон (Сарe Breton) на узбережжі Атлантики.

З нового космодрому стартуватимуть кораблі, розроблені цією компанією. Причому вони будуть першими пілотованими космічними апаратами, відправленими Канадою на орбіту.

Вибрана ділянка має вдале розташування, завдяки якому відпрацьовані ступені ракет-носіїв падатимуть в океан, а не на населені пункти. А, крім того, з цього космодрому можливо виведення кораблів на траєкторію польоту до Міжнародної космічної станції. На такі рейси PlanetSpace теж розраховує.

Канадська машина, про яку йдеться, - це крилата "Срібна стріла" (Silver Dart). Цей корабель, поставлений на вершину ракети, що розробляється знову ж таки компанією PlanetSpace, зможе піднімати в космос вісім осіб, передає MIGNews.

Перший старт на навколоземну орбіту Silver Dart заплановано на 2009 рік.