Apple усунула в iOS лазівки, які дозволяли шпигувати за власником пристрою

Дізнавшись про це, компанія Apple терміново випустила оновлення свого програмного забезпечення, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Як пише видання, близько двох тижнів тому юрист з Об'єднаних Арабських Еміратів Ахмед Мансур отримав на свій iPhone 6 від невідомих відправників СМС-повідомлення з посиланнями.

У повідомленнях говорилося, що відкривши посилання, адвокат, що спеціалізується на правозахисної діяльності, нібито зможе отримати якусь секретну інформацію про тортури ув'язнених у в'язницях ОАЕ.

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Мансур вирішив переслати підозрілі СМС-ки фахівцям з комп'ютерної безпеки з компаній Citizen Lab і Lookout.

За словами експертів, якщо б Мансур перейшов по посиланню, на його iPhone було б непомітно встановлено програмне забезпечення, що дає хакерам контроль над камерою і мікрофоном і дозволяє відстежувати все, що діється навколо.

З допомогою шкідливого софту зловмисники змогли б записувати дзвінки і повідомлення в месенджерах WhatsApp і Viber та контролювати місцезнаходження й пересування правозахисника.

"Це найдосконаліший пакет шпигунського ПЗ, який коли-небудь нам доводилося бачити", - йдеться в заяві компанії Lookout.

Фахівці з комп'ютерної безпеки вважають, що небезпечний софт був розроблений ізраїльською компанією NSO Group, що займається створенням програм для боротьби з кіберзагрозами.

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Як зазначає оглядач Бі-бі-сі з питань технологій Дейв, NSO Group відома серед експертів як "постачальник кіберозброєння".

За даними міжнародної правозахисної організації Privacy International, ізраїльська компанія продавала своє ПО клієнтам в Мексиці і Панамі.

Про інші угоди NSO Group, вартість якої, за деякими оцінками, перевищує 1 мільярд доларів, правозахисникам практично нічого не відомо.

Представники ізраїльської компанії оприлюднили заяву, в якій визнали, що розробляють софт для боротьби з тероризмом і злочинністю.

При цьому вони підкреслили, що їм нічого не відомо про окремі інциденти, пов'язані з використанням їх розробок.

За словами Дейва, контрольний пакет акцій в NSO Group належить венчурній компанії з Каліфорнії Francicso Partners Ltd., від якої також очікують заяви з приводу події з Ахмедом Мансуром.

"Як тільки нам стало відомо про дану уразливість, ми негайно усунули її в iOS 9.3.5. Ми рекомендуємо всім нашим клієнтам завжди завантажувати останню версію iOS, щоб захистити себе від потенційних загроз у сфері комп'ютерної безпеки", - йдеться в заяві Apple.