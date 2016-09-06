Google запатентував систему розпізнавання поліцейських машин на дорозі

Система, яка дозволяє визначити наближення поліцейської машини, запропонує відповідним чином відреагувати: поступитися дорогу або зупинитися на вимогу поліції, передає РБК.

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У патенті, зареєстрованому в США, описується технологія, яка зможе розпізнавати проблискові маячки екстрених служб. Датчики системи будуть розрізняти червоний і синій кольори, а також послідовність спалахів і таким чином визначати, що мають справу з поліцейською машиною.

Технологія також дозволить встановити напрямок руху поліцейського автомобіля і визначити, чи потребує ситуація відповідної реакції. Система зможе визначати і машини швидкої допомоги, якщо в неї ввести дані про відповідну послідовність сигналів.

Безпілотні автомобілі Google наїздили вже понад 1 млн миль по дорогах в тестових поїздках, пише The Telegraph. За відомостями видання, компанія веде переговори з британською владою про дозвіл використовувати безпілотні автомобілі, і у Google вважають, що Великобританія є одним з лідерів у розробці відповідного законодавства.

Галузь безпілотних технологій щорічно збільшується на 16% і до 2025 року буде коштувати 900 млрд фунтів, зазначає The Telegraph.