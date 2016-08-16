Google запускає власний додаток для відеодзвінків

Таким чином компанія відповіла на розробки конкурентів - сервіси від Apple FaceTime, Skype від Microsoft і месенджер Facebook, передає Бі-бі-сі. Функціонал програми багато в чому повторює розробки аналогічних сервісів. Єдиною відмінністю є те, що Duo показує зображення з камери людини, яка телефонує, ще до відповіді на дзвінок.

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Google вважає, що ця особливість полегшить користувачам прийняття рішення про те, відповідати на дзвінок чи ні.

Про створення нового додатка Google оголосив ще в травні, але запустили сервіс тільки зараз.

Сервіс Duo працює як на платформі Android, так і на смартфонах Apple. Дзвінки захищені шифруванням, а якість відео змінюється в залежності від швидкості з'єднання, зазначають в Google.

Як і в додатку FaceTime на iOS, для дзвінків по Duo потрібно знати тільки номер телефону абонента.

При використанні інших сервісів (наприклад, месенджера Facebook) обом користувачам було потрібно увійти в свій аккаунт в додатку, щоб використовувати функцію відеодзвінків.

У Google вже є сервіс відеодзвінків Hangouts, запущений в 2013 році. Але компанія тепер більше позиціонує цей сервіс як інструмент для бізнес-переговорів.

Duo був представлений як більш простий і надійний спосіб зв'язку з друзями та родиною.

Очікується, що найближчим часом Google запустить ще один новий додаток. Мова йде про месенджері Allo.

Новий месенджер буде пропонувати відповіді на запитання співрозмовника. Наприклад, якщо співрозмовник надішле фотографію собаки, то програма запропонує написати: "Мила собака!"

За словами представників Google, всі повідомлення в Allo будуть зашифровані. Користувачам буде доступний і режим Incognito mode - секретні чати з зникаючими повідомленнями. У цьому месенджер нагадує аналогічну функцію додатка Telegram.

Також користувачі зможуть поспілкуватися з віртуальним помічником Google Assistant і навіть зіграти з ним в різні ігри. Google Assistant може вирішувати досить складні завдання, наприклад, допомогти вибрати фільми для перегляду ввечері і купити квитки в кіно.