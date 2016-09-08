Sony представила дві нові версії ігрової приставки PlayStation 4

Про це повідомляє Медуза з посиланням на The Verge.

На приставці PS4 Pro будуть працювати ігри з роздільною здатністю 4K, а потужність графічного процесора приставки, за словами розробників, буде більш ніж удвічі вище, ніж у звичайної PS4. Всі існуючі ігри для PS4 будуть працювати на новій приставці.

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Продаж PS4 Pro почнеться 10 листопада 2016 року. Консоль буде коштувати 399,99 долара.

Також Sony представила більш тонку версію оригінальної PS4. Вона замінить звичайну приставку і буде коштувати 299 доларів (і 299 євро). Вона з'явиться в продажу 15 вересня.

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Раніше УНІАН повідомляв, що компанія Sony представить на початку вересня дві версії своєї найпопулярнішої приставки PlayStation 4.

Оригінальна PlayStation 4 з'явилася на ринку в листопаді 2013 року і з тих пір розійшлася тиражем більше 40 млн екземплярів. Представлення у вересні нової приставки порушить негласну традицію ігрової індустрії, згідно з якою нові платформи з'являються не частіше, ніж раз в 5-6 років.