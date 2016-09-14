Google "оживив" динозаврів за допомогою віртуальної реальності

Нові технології допомогли відтворити динозаврів у тому вигляді, якими вони були насправді, передає ТСН.

У компанії зазначають, що програмісти співпрацювали з понад 50 провідними світовими палеонтологічними інститутами та вченими, щоб створити максимально точні віртуальні копії динозаврів.

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В експозиції є понад 150 інтерактивних історій від провідних експертів, 300 тисяч нових фото і відео і більше 30 віртуальних турів.

Їх можна переглянути на сайті Google Arts & Culture.

Зокрема, можна з усіх боків подивитися на Ромалеозавра, який є експонатом в Лондонському музеї природознавства, або Жираффатитана з Берлінського палеонтологічного музею.

У компанії рекомендують використовувати для перегляду Google Cardboard, "щоб зазирнути звірові прямо в очі".

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