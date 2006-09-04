Японці створили робота - гурмана

В Японії створено робота-гуманоїда, наділений здатністю розпізнавати за смаком вина, а також сири та іншу закуску. Персонального людиноподібного робота розробили спільно фахівці японської компанії "Эн-і-сі Сістім Текнолоджіс" та університету Міе.

Як передає ІТАР-ТАРС, на відміну від людей, кумедний синьо-білий електронний гуманоїд 60 сантиметрів заввишки розпізнає смак не за допомогою смакових рецепторів, а завдяки інфрачервоному спектроскопу, що дає можливість проаналізувати якість і кількість компонентів продуктів, не відкриваючи упаковку.

Заздалегідь в електронну пам`ять робота закладаються так звані спектри поглинання, які дають можливість точно ідентифікувати харчові продукти та напої. Зіставляючи нову інформацію з наявним каталогом, робот здатний відрізнити, скажімо, «Шардоне» від «Мерло» або «Каберне», а «Камамбер» від «Едама» або «Моцарелли».

Проте пам`ять електронного гуманоїда поки не дуже містка: так, якщо запропонувати йому сир «Пошехонский», то він навряд чи справиться зі своїм завданням.

І хоча, як кажуть творці ноу-хау, це поки що "дитя", воно вже зараз здатне "піклуватися" про здоров`я свого господаря, даючи поради: чи варто їсти ту або іншу їжу, чи не дуже вона солона або масна.