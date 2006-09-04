Porsche представив дві новинки (фото)

Компанія Porsche вперше представила на Московському автосалоні новий спорткар 911 Turbo, а також Porsche Cayman з новим мотором. Обидва ці автомобілі з`явилися цього року.

Новий Porsche 911 Turbo був представлений публіці весною цього року на автосалоні в Женеві. Від стандартного 911 версію Turbo відрізняють повний привід, розширений в задній частині на 44 мм кузов і турбодвигун потужністю 480 кінських сил. Цей двигун на 60 кінських сил потужніший за свого попередника. Він також став першим в світі бензиновим силовим агрегатом із змінною геометрією турбіни, що дозволило добитися високої потужності у всьому діапазоні робочих обертів.

Максимальна швидкість нового Porsche 911 Turbo обмежена на відмітці 310 кілометрів на годину. До ста кілометрів на годину з шестиступінчатою механічною трансмісією цей автомобіль розгоняться всього за 3,9 секунди, а "автомат" Tiptronic S скорочує цей час до 3,7 секунд.

Porsche Cayman з двигуном об`ємом 2,7 літри і потужністю 245 кінських сил, відомим за серією Boxter, став доступнішою версією спорткупе Cayman S. Цей автомобіль здатний досягати швидкості 258 кілометрів на годину, а розгін до ста кілометрів на годину займає у купе Cayman 6,1 секунди.

Автолента.ру